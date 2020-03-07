Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, haklarında arama kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alına 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, haklarında arama kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alına 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
"Borçlunun ödeme şartını ihlal etmek" suçundan aranan S.H, N.G. ve S.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G. ile S.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.H. ise süre tanınarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA