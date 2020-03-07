Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı - Haber

Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, haklarında arama kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alına 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

07.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:22
Afyonkarahisar'da borcundan dolayı aranan iki şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde, haklarında arama kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alına 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İlçe ekipleri, kentte aranan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

"Borçlunun ödeme şartını ihlal etmek" suçundan aranan S.H, N.G. ve S.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G. ile S.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.H. ise süre tanınarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler