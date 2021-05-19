Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstasyon Caddesi'ndeki santralde çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'tan gelen itfaiye araçları ve iş makineleriyle gece boyunca müdahale edildi.

Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Santralin 2 No'lu alanındaki küle dönüşen mısır silajı balyalarının iç kısımlarının halen yanmaya devam ettiği görüldü.

Yangında, 170 dönüm alandaki çam ağacı kökü, odun ve mısır balyaları zarar gördü, çevredeki 3 ahır ve bazı çiftliklerde hasar oluştu.

Öte yandan, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen ekipler de bölgede hasar tespit çalışmasına başladı.

İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralindeki odun ve mısır balyalarını bulunduğu alanda dün yangın çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz