Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın söndürüldü
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Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstasyon Caddesi'ndeki santralde çıkan yangına, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Eskişehir, Isparta ve Uşak'tan gelen itfaiye ekipleri ile iş makineleri gece boyunca müdahale etti.

Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun yandığı belirtildi.

Olay

İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralindeki odun ve tomrukların bulunduğu alanda dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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