Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 Nolu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Aynı santralde 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bir gün sonra söndürülen yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun yandığı belirtilmişti.

Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Burak Sergen Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:54:52. #1.15#

title