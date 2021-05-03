Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstasyon Caddesi'ndeki santralde odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, gazetecilere, biyokütle santralindeki yangının akşam saat 18.00 sıralarında çıktığını söyledi.

Tesisin bitkisel atıklardan enerji ürettiğini ifade eden Atlı, "İlk önce yangın 3 nolu sahada fark ediliyor. Haberi alır almaz ilk önce Çay Belediyemizin itfaiye ekipleri ve biyokütle santrali işçileri yangına müdahale etti. Bölgede şiddetli rüzgarla birlikte, mevcut alandaki yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı bir şekilde ilerledi." dedi.

Atlı, yangına yaklaşık 15 itfaiye aracı ve iş makinesiyle müdahale edildiğini vurguladı.

Yangın çıkan sahada herhangi bir ürünün kurtarılamadığını aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Alevlerin yükselmesiyle yangın 2 nolu sahaya da atladı. Ekiplerimiz, o sahadaki yangını engellemeye çalışıyorlar. Biraz yangının ilerleyişi engellendi ama tamamen kontrol altına alınmış değil. Tek sevindirici gelişme ise can kaybının olmayışıdır. İnşallah, kimsenin canına bir şey olmadan yangını söndürmüş oluruz."

Hüseyin Atlı, ana santralin bulunduğu alanda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, 80 bin metrekarelik sahadaki ürünlerin tamamen yandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Yaşar Güler Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Ebru Yaşar Cem Yılmaz
Spor Cenk Tosun Cyle Larin Mesut Özil Mete Kalkavan Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:08:33. #1.14#

title