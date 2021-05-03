AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI
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AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 nolu sahada yakılarak enerjiye dönüştürülmeyi bekleyen materyallerin tamamı küle döndü. Alevler rüzgarın da etkisiyle 2 nolu sahaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle bu alandaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede rüzgarın olması çalışmaları güçleştiriyor.

15 İTFAİYE, 10 İŞ MAKİNESİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı, gazetecilere açıklamada bulundu. Tesisin katı atıklardan, ağaç kökleri, mısır sapları gibi yanıcı bitkisel atıklardan enerji üreten büyük bir kuruluş olduğunu söyleyen Başkan Atlı, "Yaklaşık saat 18.00 sıralarında 3 nolu sahada yangın fark ediliyor. İlk önce Çay Belediyesi itfaiye ekipleri direkt müdahale ediyor ve santralin kendi personeli müdahale ediyor yangına. Rüzgarın çok şiddetli olması sebebiyle ve mevcut alanda çok yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı şekilde ilerledi. Yaklaşık 15 itfaiye aracı, 10 iş makinesiyle müdahale ediliyor ancak 3 nolu sahada herhangi bir şey kurtarılamadı. Ürünlerin tamamı yandı? dedi.

'TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞ DEĞİL'

Yükselen alevler nedeniyle 2 nolu sahaya da yangının sıçradığını vurgulayan Başkan Hüseyin Atlı, "Şimdi arkadaşlar yangının bu sahada ilerlemesini engelliyor. Yangının ilerlemesi engellendi ancak tamamen kontrol altına alınmış değil. Tek sevindiğimiz konu herhangi bir can kaybının olmaması. İnşallah hiçbir kimsenin canına bir şey olmadan yangın söndürülmüş olur. Biz de yangının başındayız. Tüm ekiplerimizin koordinasyonunu sağlıyoruz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yaklaşık 80 bin metrekare alandaki tüm ürünler yandı? diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA BİYOENERJİ TESİSİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ KÖKLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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