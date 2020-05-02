Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kerkenez koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'da bitkin halde bulunan kerkenez koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Erkmen beldesinde, uçamayan bir kerkenez bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, kerkenezin halsiz ve bitkin düştüğünü tespit edildi.

Muayene ve tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim edilen kerkenezin, iyileşmesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA