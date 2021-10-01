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Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.

Döğer beldesi kırsalında bitkin bulunan yaralı kuş, önce jandarma ekipleri daha sonra da Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yetkililerce Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirilen akbabanın, herhangi bir yarasının bulunmadığı, bitkin düşmüş veya zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, akbabanın oldukça iyi durumda olduğunu söyledi.

Gözlem altında tuttukları akbabanın, gerekli bakım ve beslenmesine başladıklarını belirten Kandır, "Kendi besleniyor. Birkaç gün bakım ve rehabilitasyon sürecinden sonra tekrar doğaya dönebileceğini umuyoruz." dedi.

Akbabaların ekosisteme katkısının çok yüksek olduğunu dile getiren Kandır, Türkiye'de 4 tür akbaba bulunduğunu kaydetti.

Kandır, "Akbabalar ekosistemin sağlık bekçisidir. Yeryüzündeki leşleri en sağlıklı şekilde yok eden, mikroorganizmaları kendi bünyesinde yok eden ve hastalıkların yayılmasını engelleyen tek türdür. Diğer leş yiyen hayvanlar hastalıkların yayılmasına neden olabilirken, akbabalar hastalık taşımazlar. Akbabaların nesillerinin devam etmesi, insan ve ekosistem sağlığı için şart." diye konuştu.

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı - Haberler
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