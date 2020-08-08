Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Çay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
08.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:00

Çay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadınla tartışan kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kılıçkaya köyünde yaşayan Ömer B. (29), evine gittiği Özlem T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ömer B, Özlem T'yi darbetti.

Durumu öğrenen Şenol K, köyün girişinde karşılaştığı Ömer B'ye tabancayla ateş açtı.

Ömer B. olay yerinde yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
CAN: Tövbe tövbe tövbe bu ne cehalet ömür boyu hapis aldın kazan mübarek olsun
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