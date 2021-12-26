Afyonkarahisar'da birinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaralandı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da evinin balkonundan düşen kadın yaralandı.
Afyonkarahisar'da evinin balkonundan düşen kadın yaralandı.
Hacer Öz (45) Ataköy Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında bulunan evinin balkonundan düştü.
Yaralanan Öz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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