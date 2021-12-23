Afyonkarahisar'da bir otobüste 3 bin 365 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda bir otobüste yaptığı aramada 3 bin 365 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan G.S. ile M.S'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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