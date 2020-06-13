Afyonkarahisar'da bir köye giriş -çıkışlar sınırlandırıldı AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde, koronavirüs vakası artması üzerine, giriş -çıkışlara sınırlandırma getirildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde, koronavirüs vakası artması üzerine, giriş -çıkışlara sınırlandırma getirildi.

Dinar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Okçular köyünde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ek tedbirler alındığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Okçular köyünde Covid-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştür. Okçular köyüne giriş-çıkışların belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyde, kahvehane ve köy odaları da geçici olarak kapatıldı. Köye gidiş- gelişlerde zorunlu servisler dışındaki toplu taşıma araçlarının faaliyetleri ise ikinci bir karara kadar durduruldu.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA