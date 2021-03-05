Afyonkarahisar'da bir köy ve bir binada Kovid-19 karantinası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Afyonkarahisar'da bir köy ve bir binada Kovid-19 karantinası

05.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:06
Afyonkarahisar'da bir köy ve bir binada Kovid-19 karantinası

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir bina karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile bir bina karantinaya alındı.

Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Çakıcı köyü ile merkez Yeni Mahalle Çaylı Sokak'taki bir binada, Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köy ile binada bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Lady Gaga Bülent Ersoy Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da bir köy ve bir binada Kovid-19 karantinası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 20:07:42. #1.16#
title