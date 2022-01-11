Afyonkarahisar'da bir kişi sosyal medyadan dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu - Haberler
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Afyonkarahisar'da bir kişi sosyal medyadan dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi sosyal medyadan dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir sosyal medya video uygulamasında tanıştığı kadının iş kurma talebi para gönderen bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir sosyal medya video uygulamasında tanıştığı kadının iş kurma talebi para gönderen bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

İddiaya göre, ilçede yaşayan S.Ö. (50), sosyal medya video uygulamasında tanıştığı bir kadın ile yurt dışı telefon numarası üzerinden mesajlaşmaya başladı.

Kadın bir süre sonra, S.Ö'ye "Türkiye'de iş kuracağım bana para yardımında bulunur musun?" talebinde bulundu. Talebi kabul eden S.Ö, kadının yönlendirdiği N.Ç'nin hesabına 8 bin 522 lira gönderdi.

Bir süre sonra S.Ö, kadın ile yönlendirdiği N.Ç. ile iletişim kuramayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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