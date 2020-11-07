Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu

07.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da yakınlarının haber alamadığı bir kişi, evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'da yakınlarının haber alamadığı bir kişi, evinde ölü bulundu.

Nazmi Saatçi Mahallesi 588. Sokak'ta ikamet eden İsmet Yiğit'ten (80) haber alamayan yakınları, 155'e ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, eve girdiklerinde Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yiğit'in cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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