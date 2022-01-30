Afyonkarahisar'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili ihbarda bulunan oğlu tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili ihbarda bulunan oğlu tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili ihbarda bulunan oğlu tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili ihbarda bulunan oğlu tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili ihbarda bulunan oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacer Evlice'nin ölümüne ilişkin ifadesi alınan oğlu A.E'yi çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay

Bayat ilçesinde köftecilik yapan A.E. (35) 25 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulunmuştu.

Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, oğlu A.E. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyete götürülmüştü.

Hacer Evlice ise otopsi işlemlerinin ardından ilçede defnedilmişti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title