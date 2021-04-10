Afyonkarahisar'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Afyonkarahisar'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 2. Küçük Sanayi Sitesinde metal yapı işleri yapan bir iş yerinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle çatıda çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz