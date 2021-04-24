Afyonkarahisar'da bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi
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Afyonkarahisar'da bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

Afyonkarahisar'da bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterindeki 8 bin liralık borcu ödedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterindeki 8 bin liralık borcu ödedi.

Haydarlı beldesi Ocaklı Mahallesi'nde bakkal Ragıp Dönmez, AA muhabirine, kendisini arayan bir hayırseverin, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çekenleri sorduğunu söyledi.

Hayırsevere, 15 müşterisinin bu durumda olduğunu anlattığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bana 8 bin lira teklif ederek defteri almak istedi. Ben de kabul ettim. Küçük bir bakkal olarak oldukça sıkışmıştım. Hem vatandaşlar borçtan kurtuldu hem de ben alacağımı aldım. Şu an herkesin borcu ödenmiş durumda. Hayırsever vatandaşımız mübarek ramazanda böyle bir hayır işledi. Allah kendisinden razı olsun. Borçları ödenen vatandaşlar da kendisine dua ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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