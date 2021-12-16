Afyonkarahisar'da bir evin banyosunda kadın figürlü heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, bir evin banyosunda tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykel ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin elindeki heykeli satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Hacıhalife Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda yaptığı aramada, banyoda bir metre uzunluğunda, yaklaşık 80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik, kadın figürlü heykel ile iki el dedektörü ele geçirdi.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykele el konurken, Hıdır S. ile Suriye uyruklu Yusuf H. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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