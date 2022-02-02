Afyonkarahisar'da bir evin banyosunda ele geçirilen kadın figürlü heykel sahte çıktı - Haberler
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Afyonkarahisar'da bir evin banyosunda ele geçirilen kadın figürlü heykel sahte çıktı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da bir evin banyosunda ele geçirilen kadın figürlü heykel sahte çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir evin banyosunda ele geçirilen kadın figürlü heykelin sahte çıktığı bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir evin banyosunda ele geçirilen kadın figürlü heykelin sahte çıktığı bildirildi.

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları, ele geçirilen heykele ilişkin yaptığı incelemede eserin sahte olduğunu değerlendirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Hıdır S. ile Suriye uyruklu Yusuf H'nin de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 Aralık 2021'de bir kişinin elindeki heykeli satmaya çalıştığı ihbarını almış, Hacıhalife Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda banyoda tarihi eser olduğu değerlendirilen bir metre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü heykel ele geçirilmişti.

Ekipler, evdeki Hıdır S. ile Suriye uyruklu Yusuf H'yi gözaltına almıştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Hisarcık, Suriye, Heykel, Güncel, Haber

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