Afyonkarahisar'da bir çok alanda spor etkinliği gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da bir çok alanda spor etkinliği gerçekleştirilecek

Afyonkarahisar'da bir çok alanda spor etkinliği gerçekleştirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, etkinliklerin Okçuluktan eskrime, bisiklet turundan 3x3 basketbol turnuvası ve masa tenisi alanında yapılacağı kaydedildi. Etkinliklerin yarın başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da bir çok alanda spor etkinliği gerçekleştirilecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:22:17. #1.15#

title