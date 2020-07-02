Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
02.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:48
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filiasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA