Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filiasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA