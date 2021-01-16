Afyonkarahisar'da binaların arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
16.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:40
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Hisar Mahallesi'nde birbirine yakın iki bina arasından geçmeye çalışan köpek sıkıştı. Köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binalardan birinin duvarındaki sıvayı kırarak, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy