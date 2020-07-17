Afyonkarahisar'da bin 800 nüfuslu belde karantinaya alındı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Beldeye giriş çıkışlar jandarmanın denetiminde kontrollü olarak sağlanıyor.

Sinanpaşa ilçesine bağlı bin 100 nüfuslu belde Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından karantinayla ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, beldenin yolları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA