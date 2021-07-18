Son Dakika | Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; hamamcı öldü, oğlu yaralı
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; hamamcı öldü, oğlu yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, hamam işletmecisi Hilmi Coşkun (61), müşterilerle çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, hamam işletmecisi Hilmi Coşkun (61), müşterilerle çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. Hamam işletmecisi Hilmi Coşkun, oğlu ve müşterileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika | Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; hamamcı öldü, oğlu yaralı
Son Dakika | Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; hamamcı öldü, oğlu yaralı
Son Dakika | Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; hamamcı öldü, oğlu yaralı
Son Dakika | Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; hamamcı öldü, oğlu yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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