Afyonkarahisar'da bezelye hasadı başladı

Afyonkarahisar'da bezelye hasadı başladı Aileleri ile Şanlıurfa'dan gelen işçiler sabahtan akşama kadar tarlalarla bezelye topluyor Üreticiler verimden mutlu, ama tarlada 2 ile 2,5 lira olan kilogram fiyatı yetersiz görülüyor Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hasadı başlayan bezelyenin tarla...

Afyonkarahisar'da bezelye hasadı başladı

Aileleri ile Şanlıurfa'dan gelen işçiler sabahtan akşama kadar tarlalarla bezelye topluyor

Üreticiler verimden mutlu, ama tarlada 2 ile 2,5 lira olan kilogram fiyatı yetersiz görülüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hasadı başlayan bezelyenin tarla fiyatı 2 ile 2,25 lira arasında değişirken, tarlalarda Şanlıurfa'dan ekmeğini kazanmak için çalışmaya gelen işçiler en çok çocuklarını okutamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Şuhut için önemli bir gelir kaynağı olan bezelyenin hasadı için işçiler, sabah erken saatlerde başlattıkları çalışmaları saat 19.00'a kadar sürdürüyor. Özellikle Şanlıurfa'dan gelen işçiler zor şartlar altında gün boyu çalışmasını sürdürüyor. Tarla sahiplerinden Alaattin Samur, hasadın çok iyi olduğunu, ancak fiyatların çok düşüş kaldığını anlattı. Samur, "Fiyat çok zayıf, gübreler çok yüksek, ilaçlar çok yüksek, fiyatlar da sıkıntı var. Bezelye fiyatı 2 ile 2.25 arasında seyrediyor. Para kazanma şu anda yok, verim güzel. Şu anda buranın ana parası 2 dekarı 5 bin liraya geliyor" dedi.

Urfa'dan ekmeğini kazanmak için çalışmaya gelen Sait Bilbay ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Şanlıurfa'dan buraya geldik. Geçim sıkıntımızı gidermek için geliyoruz. Biliyorsunuz pancar çapası, fasulye, patates gibi işlerde çalışıyoruz. Ne yazık ki hijyenimiz yok, temizliğimiz yok, çadırlarda yaşıyoruz. Çocuklar okulsuz, günlük yevmiyemiz 80, 90 lira. Yağ almış başını gidiyor 270 lira, 260 lira, şeker desen 250 liraya yaklaşmış, un desen 200 liraya yaklaştı. Sıkıntımız çok, Allah yardımcımız olsun inşallah. Çocuklara okumuyor çocukların okulları yarım kalıyor. Zaten bu pandemi yüzünden 2 senedir okumuyorlar. Ne diyelim Allah bizlere yardım etsin" dedi.

Sara Bilbay çalışmalarıyla ilgili olarak da "Saat 06.00'da kalkıyoruz buraya geliyoruz. Çocuklarımızla birlikte buraya geliyoruz. Bak nasıl halimizi, görüyorsunuz bezelye topluyoruz. Sabah 6'da gelip akşam 7'de evimize gidiyoruz. Bizim yevmiyem iz bazen 50 lira oluyor bazen ise 80 lira oluyor" dedi.

Diğer işçi Kadir İnal ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Şanlıurfa'dan geldik, bezelye hasadı yapıyoruz. Çalışıyoruz işte sabahın altısında kalkıyoruz. Akşam 6-7 güneş batana kadar çalışıyoruz. Yani sıcak emeğimizin karşılığını da fazla alamıyoruz. Şanlıurfa'dan aile olarak geliyoruz yaklaşık bin bin 500 kişi çadırlarda kalıyoruz. Günlük 80, 90, 100 ne tutarsa Allah ne verdiyse çalışmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici