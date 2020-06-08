Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu

Afyonkarahisar'ın tarlalarında açan mor-beyaz renkli haşhaş çiçekleri görsel şölen oluşturarak vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu
08.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:26

Afyonkarahisar'ın tarlalarında açan mor-beyaz renkli haşhaş çiçekleri görsel şölen oluşturarak vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, bu yıl haşhaşların verimli olacağını belirterek, "Şuhut'umuz haşhaş ekiminde önemli bir paya sahip. Haşhaşlarımız bu yıl gerçekten verimli bir dönemini yaşıyor. Gördüğünüz gibi çiçekler açmış durumda yakında çiçekler olgunlaştığı zaman da haşhaş hasadı verimli geçecektir diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz iklimsel değişiklikler çiftçimizin başına herhangi bir felaketlere yol açabiliyor. İnşallah öyle bir felaket olmaz diye temenni ediyorum. Yaklaşık 10-15 gün evvel zirai don hadisesinde patatestir, fasulyedir, mısırdır ekili alanlarda baya bir hasar meydana gelmişti. O zarardan zirai don meselesinden haşhaşlarımız etkilenmedi Allah'a şükür. Haşhaşların bu saatten sonra etkilenebileceği şey dolu biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta yağışlar var, inşallah çok kötü bir dolu felaketi yaşanmaz. Kaliteli, verimli haşhaş hasadı olur ve memleketimizin tüketimine sunarız diye temenni ediyorum. Çiftçilerimize de bol bereketli bir yıl diliyorum. Hemen hemen bütün ekili arazilerde gördüğümüz kadarıyla haşhaşların verimli olacağı görülüyor öyle tahmin ediyoruz. İnşallah böyle devam ederse hasat mevsiminde de iyi haşhaş ve kapsül elde edilir. Biliyorsunuz haşhaş kapsüllerini Bolvadin ilçemizde alkolik fabrikamız var ve ilaç sektöründe kullanılmak için devlet tarafından alınıyor. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza söyleyeyim haşhaş ezmesi bizim Şuhutumuz da meşhurdur. Yemek olarak tatlandırılmış balla değişik pekmezlerle karıştırılarak veya sadesi yenilebilir. Artı ekmekli ürünlerde kullanılabilir. Yani değişik gıda sektöründe kullanılan haşhaşın daha geniş tüketim alanına gönderilebilmesi için biraz daha insanlarımızın bilgilendirilmesi lazım ki bunu tüketebilsin. Ben zaman zaman Türkiye'deki vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde haşhaş ezmesi ile hiç görmediklerini takmadıklarını görebiliyorum. Buradan tavsiyem de mutlaka yolları Afyon'a ve Şuhut ilçemize düşerse haşhaş ezmesi alsınlar. Yol kenarındaki tesislerimizde bu ürün mevcut. Hatta doktorlardan duyduğumuz tavsiyelerde kolesterole faydalı olduğunu duyuyoruz. Ben Türkiye'deki haşhaş üretiminin ve tüketiminin artmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Haşhaş üreticisi Ali Gündoğan ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarında, "Bu sene hakikaten Mevlam iklimini verdi, güzel bir verim bekleniyor. Şuana kadar kazasız belasız geldi. Çiçeklerden sonra kelleler oluştuğu zaman inşallah tanelerde bol olur. Taneler bol olursa alkoli oranı yüksek olur. Verimli bir yıl geçireceğiz inşallah. Şuanda yaklaşık bir ay sonra haşhaş hasadına başlanır. Haşhaş ekiminin yazlık ve güzlük olarak iki ekim safhası vardır. Güzlük ekim Eylül ve Ekim aylarında ekilir aksi bir durum olursa Aralık ve Şubat aylarında ekilir. Tabii güzlük ekimler daha çok verim verir. Hassa'da ise Temmuz sonu ve Ağustos başı tamamen bitmiş olur" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi Haber
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti Haber
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Zülfü Demirbağ Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Beren Saat İrem Derici Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Jose Sosa Fatih Terim Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 13:26:03. #1.15#
title