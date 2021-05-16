Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Afyonkarahisar'daki taraftarları araçlarıyla tur atarken, bazı taraftarlar ise evlerinin balkonlarında kutlamalara katıldıSüper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puana ulaşan ve Galatasaray'ı averajla geride bırakan Beşiktaş, 2020-21 futbol sezonunu...

SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Afyonkarahisar'daki taraftarları araçlarıyla tur atarken, bazı taraftarlar ise evlerinin balkonlarında kutlamalara katıldı

Süper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puana ulaşan ve Galatasaray'ı averajla geride bırakan Beşiktaş, 2020-21 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Afyonkarahisar'daki Beşiktaş taraftarları şehrin işlek caddelerinde araçlarıyla şampiyonluk turları attı. Kutlamalara bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından katıldı.

Polis ekipleri ise sokağa çıkan vatandaşları sürekli olarak anonslar yaparak evlerine girmeleri yönünde uyardı.

- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı
Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler
Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu Jennifer Lopez Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 00:29:28. #1.13#

title