Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Afyonkarahisar'daki taraftarları araçlarıyla tur atarken, bazı taraftarlar ise evlerinin balkonlarında kutlamalara katıldıSüper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puana ulaşan ve Galatasaray'ı averajla geride bırakan Beşiktaş, 2020-21 futbol sezonunu...