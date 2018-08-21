Afyonkarahisar'da Berber ve Kuaförlerin Bayram Yoğunluğu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurban Bayramına saatler kala Arefe günü dolayısıyla müşteri yoğunluğu yaşayan esnafların başında gelen berberler ve kuaförler bayram öncesi gecenin geç saatlerine kadar iş başı yapıyor.

Şuhut ilçesinde berber ve kuaförler Kurban Bayramına saatler kala Arefe gününün yoğunluğunu yaşıyor. Arefe gününün geç saatlerine kadar iş başı yapan berber ve kuaförler bayram yoğunluğu yaşıyor.

Kurban Bayramına saatler kala kuaför Bekir Akyayla açıklamalarında,"Güzelyayla erkek kuaförü olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle herkesin kutlarım. Berberler olarak yoğunluğumuz devam ediyor. Sabaha karşı dört buçuk beş gibi yoğunluğumuz azalıyor. Herkesin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.

Bir diğer kuaför Ferhat Top ise açıklamalarında,"Ben tarzım erkek kuaföründen Ferhat Kurban arifesinden dolayı dörde beşe kadar çalışıyoruz. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Kumalar kuaför İdris Altıkulaç ise açıklamalarında, "Arife günümüzde çalışmalarımız yoğun bir şekilde geçiyor. Nasip olursa sabaha kadar buradayız. İnşallah namazımızı kıldıktan sonra buradan ayrılacağız. Kumalar erkek kuaföründen ben İdris" dedi.

Özgün erkek kuaförü İsmail Uraş açıklamalarında,"Çalışmalarımız yoğun geçiyor . Burası Özgün Erkek Kuaförü ben İsmail Uraş tüm vatandaşlarımızın bayramı mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR