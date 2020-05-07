Afyonkarahisar'da berber ve kuaför salonları ücretsiz dezenfekte ediliyor
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Afyonkarahisar'da berber ve kuaför salonları ücretsiz dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar'da berber ve kuaför salonları ücretsiz dezenfekte ediliyor
07.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:40

Afyonkarahisar Belediyesi kent merkezinde bulunan 380 berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi kent merkezinde bulunan 380 berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Pandemi sürecinde kapanan berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs itibariyle yeniden açılmasının açıklanması üzerine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; berber ve kuaför salonlarının dezenfekte edilmesi talimatını verdi. Berberler Çarşısı'ndan başlayan dezenfekte işlemlerinin yanı sıra berber ve kuaförlere hijyen seti ile birlikte siperlik maske hediye ediliyor. Her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu zorlu süreçte ilk fedakarlığı yapan esnafların başında da berber ve kuaför esnafının geldiğini söyledi. Başkan Zeybek şöyle konuştu:

"Korona virüs salgını tedbirleri açıklanmadan önce Afyonkarahisar halkının sağlığını düşünerek dükkanlarını bir hafta öncesinde kapattılar. Bu süreçte gösterdikleri hassasiyetten dolayı oda yönetimine ve başkan yardımcısı Suat Uygur'a teşekkür ediyoruz. Berber ve Kuaförler açılacağı 11 Mayıs tarihi öncesinde esnaflarımızın dükkanları dezenfekte ediliyor. Ayrıca yüz koruyucu siperlik maske, 5 adet tıbbi maske ve bir adet el dezenfeksiyonu dağıtıyoruz. Kendilerine şimdiden hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum."

Esnaf dostu bir başkanımız

Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Yardımcısı Suat Uygur ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in bu süreçte kendilerine sadece hijyen konusunda değil gıda esnafımıza gıda paketi konusunda da destek olduğunu söyledi. Başkan Zeybek'e temsil ettiği kesim adına şükranlarını sunan Suat Uygur, "Dünya genelinde etkili olan ve ülkemizde de etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde belediyemiz tarafından meslektaşlarımıza yaklaşık 200 adet gıda paketi dağıtıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs tarihinde dükkanlarımızın açılacağını müjdelemesinin ardından Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek de üstüne düşeni fazlasıyla yaparak meslektaşlarımıza yüz koruyucu siperlik maske, 5 adet tıbbi maske ve bir adet el dezenfektanı ücretsiz olarak dağıtacağını belirtti. Başkanımız dükkanlarımızın da dezenfekte edilmesi için ilgili birime talimat verdi. Esnaf dostu olan başkanımız Mehmet Zeybek'e meslektaşlarım başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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