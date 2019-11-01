Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

01.11.2019 10:44
Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kadir Çalışkan idaresindeki 03 PS 933 plakalı, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et