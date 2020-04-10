Afyonkarahisar'da belediye otobüslerine maskesiz binilemeyecek
Afyonkarahisar'da belediyenin toplu taşıma otobüslerinde maskesiz yolcu alınmasına yasak getirildi.
10.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Afyonkarahisar'da belediyenin toplu taşıma otobüslerinde maskesiz yolcu alınmasına yasak getirildi.
Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu Korona virüs (Covid-19) önlemlerini arttırıyor. Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği belediye toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınması yasaklandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA