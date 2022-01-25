Afyonkarahisar'da belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi, 350 personel ile 130 araçla kentteki cadde ve sokaklardaki kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası, Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda her hangi bir aksama yaşanmaması için mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, şehir merkezindeki ana arterler, mahalleler ve ara sokaklarda yoğun mesai harcıyor.

Kentte, 350 personel ile 100'den fazla aracın yaptığı tuzlama, yol açma ve solüsyon çalışmaları coğrafi bilgi sistemi ile takip sistemiyle sahadan sürekli denetlendiği bildirildi.

Belediye ekiplerinin, kar yağışı etkili olduğu sürece çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.