Afyonkarahisar'da bayramın üçüncü gününde de "tam kapanma" sakinliği sürüyor
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Afyonkarahisar'da bayramın üçüncü gününde de "tam kapanma" sakinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da bayramın üçüncü gününde de 'tam kapanma' sakinliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son günü sakin geçiyor.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son günü sakin geçiyor.

Kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri de uygulama noktalarında araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" tedbirlerine genel olarak uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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