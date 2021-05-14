Afyonkarahisar'da bayramın 2. gününde de "tam kapanma" sakinliği sürüyor

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın 2. günü sakin geçiyor.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın 2. günü sakin geçiyor.

Kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı, Basın Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

İl genelinde kısıtlama ile ilgili uygulama noktalarında tedbir alan güvenlik güçleri, araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" tedbirlerine genel olarak uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz