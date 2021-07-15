Afyonkarahisar'da bayram tatili nedeniyle kısmi araç yoğunluğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan kentte, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sonrası, bugünden itibaren Afyonkarahisar - Antalya ve Afyonkarahisar - İzmir çevre yolunda araç yoğunluğu oluştu. Düne göre çevre yollarında yoğunluk iki kat arttı.

Trafikte hafta sonuna kadar yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz