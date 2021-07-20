Afyonkarahisar'da bayram namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da bayram namazı kılındı

Afyonkarahisar'da bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Zafer Meydanı'nı doldurdu.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla hijyen, mesafe ve maske kurallarına titizlikle riayet edilen bayram namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

Bayram namazına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından çocuklara hediyeler verilirken, vatandaşlara da belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Çiçek, ülke olarak huzurlu bir bayram sabahına daha ulaşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Bayram sevincini yaşarken İslam aleminin yaşadığı zulümlerin kendisini üzdüğünü belirten Çiçek," Dileğimiz o ki İslam aleminin çektiği sıkıntılar bir an önce son bulsun." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de bayramların milli birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayır ve iyilikler getirmesini diledi.

Zeybek, bayramın mazlum coğrafyada zulüm görenlerin kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da bayram namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 09:47:23. #1.14#

title