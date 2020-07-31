Afyonkarahisar'da bayram namazı kent meydanında kılındı Afyonkarahisar'da bayram namazı kent meydanında kılındıKurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde 'Seccadeni al da gel' sloganıyla yapılan bayram namazını kent meydanında kılma çağrısı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Afyonkarahisar'da bayram namazı kent meydanında kılındı

Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde 'Seccadeni al da gel' sloganıyla yapılan bayram namazını kent meydanında kılma çağrısı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen organizasyonda bayram namazı Zafer Meydanı'nda kılındı. 'Seccadeni al da gel' teması ile saat 06.31'de olan bayram namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Namaza Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram namazı için meydana akın eden vatandaşların maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Namaz sonrası belediye tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara ise kitap hediye edildi.

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunarak vatandaşların bayramı kutlayan Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, huzur içinde bir bayram geçmesi dileklerinde bulundu. Bayramlaşma merasimi de vatandaşlar ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA