Afyonkarahisar'da bayram coşkusu balkonlara taşındı
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Afyonkarahisar'da bayram coşkusu balkonlara taşındı

Afyonkarahisar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle mahalleleri gezerek kutladı.

Afyonkarahisar'da bayram coşkusu balkonlara taşındı
26.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:54

Afyonkarahisar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle mahalleleri gezerek kutladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nda düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu. Belediye, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, boş kalan sokaklarda kutlama etkinlikleri düzenleyerek vatandaşa mutlu bir bayram yaşattı.

Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi

Evlerinde kalan vatandaşlara Ramazan Bayramı'na özel sürprizler hazırlandı, şarkılar söylendi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla bayram coşkusunu vatandaşların evine götüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şehrin dört bir tarafında oluşturduğu konvoylarla büyük ilgi gördü.

Gün boyu mahalleler gezildi

Seslendirilen şarkılara 7'den 70'e herkes balkonlardan eşlik etti. Çocuklar içinse balkonlardan sarkıtılan sepetlerin içine hediyeler bırakıldı. Bayraklar ve balonlarla süslenen araçlara büyük ilgi gösteren vatandaşlar bayram coşkusu yaşadı. Ekip, konvoy ile birlikte mahalleleri gün boyunca gezerek vatandaşları hem eğlendirdi hem de çeşitli ikramlarda bulundu. Mahallerinde evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar etkinliği cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte tempo tuttu.

"Bayram havasını evlere taşıdık"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, evlerinden çıkamayan Afyonkarahisar halkına bahar havası yaşattıklarını söyledi. Etkinlikte 30 kişilik ekibin görev aldığını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Caddeler bugün boş maalesef. Biran önce bu salgının ülkemizden gitmesi bütün Türkiye'de 'evde kal' kampanyasına destek veriliyor. İnşallah, yakında amacımıza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Son istatistiklerde bunu gösteriyor. İnsanlarımız evlerinde kaldığı süreçte de Afyonkarahisar Belediyesi olarak böyle bir eğlence etkinliği düzenledik. Müzikli animasyon ekiplerimiz mahallerdeki küçük çocuklarımızı sevindiriyor. Onlara, çikolata, gofret ve boyama kitapları hediye ediyor."

Akar, zor günlerin dayanışma ile aşılacağını belirterek, devlet-millet işbirliğiyle bu salgına karşı sendelemeden mücadele edildiğini anlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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