Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

22.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:58
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ünal (44) idaresindeki 37 BG 119 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ünal Demir (41) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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