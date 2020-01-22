Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
22.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:58
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Deniz Devrim Ünal (44) idaresindeki 37 BG 119 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ünal Demir (41) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA