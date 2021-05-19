Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yasin Kiraz (18) idaresindeki 03 EA 235 plakalı otomobil, Battalgazi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sürücü Kiraz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kiraz'ın cesedi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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