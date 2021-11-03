Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaçak balık avlayanlara para cezası - Haberler
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Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaçak balık avlayanlara para cezası

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaçak balık avlayanlara para cezası

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde baraj göletinde kaçak balık avlayan 4 kişiye, 19 bin 639 lira ceza verildi.

HOCALAR, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde baraj göletinde kaçak balık avlayan 4 kişiye, 19 bin 639 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavaşlar Baraj Göleti'nde av yasağına uyulmayarak kaçak balık avlanıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Hocalar ile Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle gölet çevresinde yaptığı denetimde, ticari amaçla 800 metre ağla balık avlayan İ.K, Ö.Y, M.E. ile Z.O'yu yakaladı.

Ekipler, 4 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 19 bin 639 lira cezai işlem uyguladı.

Motorsuz balıkçı teknesi ile ağlara, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. 150 kilogram balık ise tekrar gölete bırakıldı.

Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaçak balık avlayanlara para cezası

Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaçak balık avlayanlara para cezası

Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaçak balık avlayanlara para cezası

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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