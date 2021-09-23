AFYONKARAHİSAR'DA BALONLAR DOLU HAVALANDI

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde yapılan sıcak balon uçuşları hakkında bilgi veren Kaymakam Doğukan Koyuncu, bugüne kadar festival dahil olmak üzere bini geçen rakamlarda misafirleri balonlarla uçurduklarını kaydetti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kısa süre önce başlayan sıcak hava balonu uçuşlarında binden fazla yerli ve yabancı Turist ağırlandı. Şehir dışından ve ülke dışından sıcak hava balonu uçuşlarına turistler oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Sıcak hava balon uçuşları hakkında bilgi veren Kaymakam Doğukan Koyuncu, "Bugüne kadar neredeyse her gün sıcak hava balonlarımızın uçuşu gerçekleşiyor. Festival kapsamında 30'a yakın ilk gün uçuş gerçekleşti. Festival boyunca iki günde 60 sıcak hava balonu uçuşu gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sıcak hava bolunu uçuşlarına festival dahilinde birçok şehirden katılım sağlandı. Hala daha da vatandaşlar hem tekneye binip hem de sıcak hava balonlarını gökyüzündeki ahenkli süzülüşünü izleyebiliyorlar. Bugüne kadar festival dahil bini geçen rakamlarda misafirlerimizi balonlarımızla uçurduk. Kısa bir sürede bu kadar uçuşun yapıldığı bir turizm kentinde daha fazla uçuş yapılmasını bekliyoruz. Tüm Türkiye ve dünyadan ilimize ve ilçemize misafirler bekliyoruz. Balon uçuşları ile ilgili de yine de 10 bin veya 100 bin civarında rakamlara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.