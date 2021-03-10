Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

10.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:52
Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki genci darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki genci darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.A. ile A.S, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'nde kapalı pazar yerindeki bir balıkçıda çırak olarak çalışan Ş.C.K. (16), 7 Mart Pazar günü, iş yeri sahibi A.A. (34) ve personel A.S. (29) tarafından araçlarındaki 4 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle darbedilmiş, yakınlardaki alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Ş.C.K. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Taburcu olmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giden Ş.C.K'nin şikayeti üzerine balıkçı dükkanının sahibi A.A. (34) ile çalışan A.S. (29) dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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