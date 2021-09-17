Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbeden 2 sanığa ceza verildi - Haberler
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Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbeden 2 sanığa ceza verildi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbeden 2 sanığa ceza verildi

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki balıkçı çırağının çalıştığı iş yerinde darbedilmesiyle ilgili yargılanan iki sanığa, 2 yıl 6 ay ile 3 yıl aralığında değişen hapis cezaları verildi.

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki balıkçı çırağının çalıştığı iş yerinde darbedilmesiyle ilgili yargılanan iki sanığa, 2 yıl 6 ay ile 3 yıl aralığında değişen hapis cezaları verildi.

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olayda darbedilen balıkçı çırağı Ş.C.K (16), babası ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık A.A'ya 3 yıl, A.S'ye ise 2 yıl 6 ay ceza verdi.

Heyet, iki sanığa verilen cezayı erteledi.

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'nde kapalı pazar yerindeki bir balıkçıda çırak olarak çalışan Ş.C.K. (16), 7 Mart'ta, iş yeri sahibi A.A. (34) ve personel A.S. (29) tarafından araçlarındaki 4 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle darbedilmiş, yakınlardaki alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Ş.C.K. hastaneye kaldırılmıştı.

Taburcu edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giden Ş.C.K'nin şikayeti üzerine balıkçı dükkanının sahibi A.A. (34) ile çalışan A.S. (29) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklanmış, A.S. ise adli kontrol şatıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbeden 2 sanığa ceza verildi - Haberler
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