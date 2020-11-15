Bal peteklerinden üretilen "arı ekmeği" talep görüyor

Türkiye'nin çeşitli illerindeki çiçek balı üreticilerinin sağımını yaptığı bal petekleri, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki firmada "perga" olarak işlendikten sonra iç piyasanın yanı sıra Katar, Libya ve Ürdün'e satılıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki çiçek balı üreticilerinin sağımını yaptığı bal petekleri, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki firmada "perga" olarak işlendikten sonra iç piyasanın yanı sıra Katar, Libya ve Ürdün'e satılıyor.

İlçeye bağlı Taşoluk beldesinde arı ürünleri alanında 17 yıldır faaliyet gösteren bir firma, son yıllarda farklı illerde çiçek balı sağımı yapılan bal peteklerini arı ekmeğine (perga) dönüştürmeye başladı.

İçerisinde zengin enzimler bulunduran perga, petek yuvalarında oluştuğu için bal ile fermente edilmiş arı polenine benziyor.

Firma yetkilisi Murat Akdi, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da uzun yıllardır arıcılık ve polen üretimi sektöründe hizmet verdiklerini söyledi.

Polenin yanında iki yıldır da arı ekmeği üretimi yaptıklarını dile getiren Akdi, şöyle konuştu:

"Son yıllarda arıcılık sektöründe önemli bir noktaya gelen perga, çok değerli bir üründür. Bu ürün sağımı yapılan çiçek balı peteklerinin gözeneklerinden oluşuyor. Biz de iki yıldır Türkiye'deki bütün bölgelerden tedarik ettiğimiz polen enzimli bal peteklerinden perga üretimi yapıyoruz. Üretimin biraz meşakkatli işlemi oluyor ama geliri çok güzel."

-"Türkiye'nin her noktasında bu ürün rahatlıkla bulunabilir"

Akdi, perganın arıcılık sektörü ve bal üreticileri için yeni bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, sağımı yapılan polenli petekleri Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nden soğuk zincirle getirerek firmalarında işlediklerini anlattı.

Üretilen arı ekmeğini iç piyasa ile yurt dışına pazarladıklarını aktaran Akdi, şunları kaydetti:

"İşletmemizde polen petekleri işleyerek pergaya dönüştürüyoruz. Paketlemesini yaparak ürünlerimizi toptan iç piyasaya ve iş ortaklarımızla yurt dışına pazarlıyoruz. İç piyasada da pergaların genellikle 100'er veya değişik gramajlarla satışı yapılıyor. Yurt dışına ise şu anda Arap ülkeleri Lübnan, Katar ve Libya'ya ihracatımız bulunuyor. İlerleyen süreçte inşallah daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz."

-"Talepler günden güne artıyor"

Firmanın üretim müdürü Elif Uçar da arı mamulü perganın Türkiye'de fazla bilinmediğini ancak vitamin, mineral ve aminoasit açısından çok zengin bir gıda olduğunu söyledi.

Perganın insan vücudundaki bağışıklık sistemi güçlendirdiğini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Bu yılın sonuna kadar 3 ton civarında perga üretimimiz olacak. Ancak 2021 yılı için 10 ton civarında bir üretim planlamamız bulunuyor. Yani talepler günden güne artıyor. Arı ekmeğini kullanan insanlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Uzmanlar perga konusunda yetişkinler için günde bir tatlı kaşığı, çocuklar için ise bir çay kaşığı tüketilmesini öneriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz