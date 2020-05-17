Afyonkarahisar'da bakkallardaki veresiye defterleri satın alınıyor Afyonkarahisar Belediyesi'nin öncülüğünde, hayırsever işadamlarının desteği ile "Zimem Defteri" uygulaması kentte başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin öncülüğünde, hayırsever işadamlarının desteği ile "Zimem Defteri" uygulaması kentte başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Ramazan Ayı'nın başında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara yönelik "Zimem Defteri" uygulaması çağrısı hayırseverlerden büyük karşılık buldu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in bizzat katıldığı uygulamada mahalle bakkallarındaki zimem (veresiye) defterleri satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olunuyor.

Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlara ait defterlerdeki kayıtlı borçlar hesaplanarak Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından bizzat ödeniyor. Böylelikle hem Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri uygulaması hayata geçiyor, hem de vatandaşlarımızın esnafa olan borçları kapanıyor. Kovid-19 salgını dolayısıyla Türkiye ve Afyonkarahisar'ın zor günlerden geçtiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür etti.

Kovid-19 dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve farkındalık oluşturmak için bir sosyal sorumluluğa imza attıklarını ifade eden Başkan Zeybek, "Halk arasında veresiye defteri olarak da bilinen bakkal, market ve esnaflardaki 'zimem defteri'nin ödenmesini hayırseverlerimizle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Ayı'nın başında hayırsever iş adamlarımıza çağrıda bulunmuştuk. Bakkal, kasap ve manav gibi esnaflardan alışveriş yaparak, borcu bulunan hemşehrilerimizin veresiyelerini ödemelerini rica etmiştik. Sağ olsun Afyonkarahisarlı hayırseverlerimiz bu çağrımıza büyük ilgi gösterdi. Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmek. Yardım yapacak olan hayırseverin, yardım yaptığı hemşehrimizi tanımadan onun borcunu küçük esnafımıza ödemesiydi. İlk etapta inşallah bunu başardık. Hayırseverlerimize buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, önümüzdeki süreçte uygulamamızın devamı gelecek." dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA