Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

03.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:42
Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Dombay köyünde F.G'nin evinin bahçesinden bakır kazan çalındı.

F.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli F.U'yu Dinar ilçe merkezinde yakaladı.

Denizli'de 9 suçtan araması olduğu tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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