Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Afyonkarahisar'da bakır kazan çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Dinar ilçesi Dombay köyünde F.G'nin evinin bahçesinden bakır kazan çalındı.
F.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli F.U'yu Dinar ilçe merkezinde yakaladı.
Denizli'de 9 suçtan araması olduğu tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.