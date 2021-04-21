Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor

Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri baharı rengarenk çiçeklerle karşılamak ve şehrin güzelliğine katkı sağlamak amacıyla 200 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri baharı rengarenk çiçeklerle karşılamak ve şehrin güzelliğine katkı sağlamak amacıyla 200 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, bahar ayının gelmesiyle birlikte şehrin cadde ve kavşak noktalarına diktiği binlerce renk lale adeta göz kamaştırıyor.

Yaklaşık 200 bin lale soğanı kentin cadde ve parklarını rengarenk yaptı. Farklı renklerdeki lalelerin açmasıyla kent genelindeki cadde, kavşak ve orta refüjler muhteşem bir güzelliğe kavuştu.

Renkli bir şehir kimliğini kazanmak için baharın gelişiyle birlikte peyzaj çalışmalarına hız verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kış mevsiminin başında dikilen lalelerin açmasıyla birlikte şehir merkezi, ana cadde ve kavşakların adeta çiçek bahçesine dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Hakan Arslan Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:28:04. #1.16#

title