Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri baharı rengarenk çiçeklerle karşılamak ve şehrin güzelliğine katkı sağlamak amacıyla 200 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri baharı rengarenk çiçeklerle karşılamak ve şehrin güzelliğine katkı sağlamak amacıyla 200 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, bahar ayının gelmesiyle birlikte şehrin cadde ve kavşak noktalarına diktiği binlerce renk lale adeta göz kamaştırıyor.

Yaklaşık 200 bin lale soğanı kentin cadde ve parklarını rengarenk yaptı. Farklı renklerdeki lalelerin açmasıyla kent genelindeki cadde, kavşak ve orta refüjler muhteşem bir güzelliğe kavuştu.

Renkli bir şehir kimliğini kazanmak için baharın gelişiyle birlikte peyzaj çalışmalarına hız verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kış mevsiminin başında dikilen lalelerin açmasıyla birlikte şehir merkezi, ana cadde ve kavşakların adeta çiçek bahçesine dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay