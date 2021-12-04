Afyonkarahisar'da "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'ndan Günümüze Türk Kadın Çalıştayı" yapıldı

Afyonkarahisar'da Türk Ocakları Şubesi ile Bilge Tam Gelişim Derneği (BİLGEDER) işbirliğinde "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'ndan Günümüze Türk Kadın Çalıştayı" düzenlendi.

Türk Ocakları Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Yavuz Osman Birdane, bir otelde düzenlenen çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, Türk kadınının toplumun mimarı olduğunu söyledi.

Türk- İslam tarihinde kadının toplumun içerisinde aktif bir şekilde rol aldığını ve istişarelerde bulunduğunu dile getiren Birdane, şöyle konuştu:

"Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'dır. Bu teşkilat, kadınlara çeşitli sanat dallarını öğreterek meslek edindirmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmüştür. Yine, Anadolu'da Haçlı Seferleri'ne karşı şehir savunmasında ve pek çok yerde görev aldı. Türk -İslam tarihinde kadınların toplum içerisinde bu kadar görev alması, o dönemin resmi tarihçileri tarafından da muazzam bir şekilde garipsenmiştir. "

Birdane, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'nın 13. yüzyılda kurulmasına rağmen 15. yüzyılda ünlü tarihçi Aşık Paşazade'nin bu teşkilattan bahsetmesi iki asır devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

BİLGEDER Başkanı Ferhan Çınar da "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'ndan Türk Kadın Çalıştay'ına imza attıkları için gurur duyduklarını ve sonuçlarını da en kısa sürede paylaşacaklarını ifade etti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenin görüşlerini paylaşacağı çalıştay, yarın sona erecek.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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